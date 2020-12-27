Армянская оппозиция отказалась от диалога с Николом Пашиняном по вопросу досрочных парламентских выборов в 2021 году и продолжает упорствовать в требованиях о его немедленной отставке с поста премьер-министра.

Это лишний раз показывает, что политический кризис в Армении будет преодолеть очень трудно. И дальше там может быть еще хуже, чем теперь.

Сегодня положение Армении — как у старухи из известной сказки Пушкина, которая оказалась у разбитого корыта (по итогам 44-дневной войны). А ведь дальше Армения может вообще остаться даже без этого разбитого корыта (хоть какая-то ценность) — то есть вообще без ничего.

Думается, логика Пашиняна, который не хочет отдавать власть оппозиции, основывается не только на опасения расправы над ним (которая неизбежна, как только он сложит полномочия и покинет правительственную резиденцию), но и на стремлении начать восстановление страны в новых геополитических реалиях.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az