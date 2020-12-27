Президент Франции Макрон на недавней встрече с представителями армянской диаспоры сделал удивительные признания. Он поведал, что в ходе войны в Карабахе по собственной инициативе неоднократно звонил премьер-министру Пашиняну, посылал ему СМС с предложениями поддержки. Однако никаких конкретных ответных просьб и пожеланий с армянской стороны не прозвучали. Макрон также поинтересовался, как должна вести себя Франция: оставаться ли ей в Минской группе и продолжать оказывать поддержку переговорному процессу или продвигать процесс признания Карабаха (Арцаха), выйдя из Минской группы.

Какие выводы из этого следует:

1. Франция не беспристрастный посредник, каковым ее на протяжении длительного времени пытались позиционировать, а откровенно проармянская сторона;

2. Даже прозападный премьер-министр Армении Пашинян понимает, что от Франции ничего, кроме словесной поддержки и жалких гуманитарных подачек, ждать не стоит;

3. Президентом Макроном в реальности движет утилитарное желание обеспечить себе электоральную поддержку армянской диаспоры;

4. Франции, как сопредседателю Минской группы, нечего предложить не только Азербайджану, но и армянам и потому миссию этого посреднического формата можно считать завершившейся.

Так что президент Макрон, не тратьте усилия попусту. Франция в Карабахском вопросе вне игры.

Расим Мусабеков

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Minval.az