Преступник Халифа Хафтар и его сторонники должны знать, что в случае любой атаки на турецких военных они превратятся в легитимную военную цель.

С соответствующим заявлением выступил министр национальной обороны Хулуси Акар, комментируя заявления лидера незаконных вооруженных формирований с востока Ливии Халифы Хафтара в адрес Турции.

«Хафтар — военный преступник, убийца. Он и его сторонники должны знать, что в случае любой атаки на турецких военных превратятся в легитимную военную цель. Советую опомниться», — сказал министр (цитата по «Анадолу»).

Акар напомнил, что ВС Турции прилагают всевозможные усилия чтобы внести свой вклад в обеспечение безопасности таких дружественных и братских стран, как Азербайджан, Ливия и ТРСК. Турция уважает политическое единство и территориальную целостность стран, в частности своих соседей, сказал министр.

«Правительство национального согласия является единственным легитимным правительством в Ливии, признанным ООН. Главной проблемой в Ливии остаются незаконные вооруженные формирования Хафтара и его союзники», — сказал Акар.

По словам Акара, наиболее наглядным свидетельством военных преступлений Хафтара является найденное в ливийской Тархуне 21 массовое захоронение.

«К сожалению мировая общественность продолжает молчать перед лицом этих преступлений, сказал Акар.

Министр напомнил, что турецкие военные находятся в Ливии в рамках подписанного между двумя странами соглашения об оборонном сотрудничестве. По сегодняшний день завершилось обучение около трех тысяч ливийских военных, сказал Акар.

«Турция продолжит поддерживать легитимное правительство Ливии для обеспечения единства, территориальной целостности страны», — сказал Акар.

Министр также коснулся ситуации в Восточном Средиземноморье.

Турция сторонник решения всех конфликтов политическим путем на основе принципов добрососедства и международного права.

«Для решения кипрского конфликта греческая сторона должна отказаться от своей упрямой позиции и признать права турок-киприотов», — сказал он.

Minval.az