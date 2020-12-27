Господин Абрамян, с огорчением прочитал Ваше обращение к Президенту Азербайджанской Республики Ильxаму Алиеву. Думается, что горечь поражения в войне омрачила Ваш разум и Вы, искажая действительность, дерзнули в таком тоне обратиться к главе Азербайджанской Республики. Имея честь быть лично знакомым с многоуважаемым Ильxамом Гейдаровичем и зная не понаслышке о человечности и интеллигентности этого Человека с большой буквы, уверен, что он не удостоит вниманием Ваши измышления. Как простой гражданин Азербайджана, который желает жить в мире со всеми соседями, решил довести до Вас свое мнение относительно Вашего послания. Смею заверить, что мой ответ, в отличие от Вашего письма, будет опираться исключительно на факты, и никоем образом не рассчитан на то, чтобы кого-либо оскорбить: ни Вас лично, ни соседний армянский народ.

Во-первых, очень удивительно, что Вы запросто по-панибратски обращаетесь к главе соседнего государства, это не вписывается в рамки этикета и Вашего статуса посла доброй воли ЮНЕСКО.

Во-вторыx, начав свое обращение с тиражирования лжи о псевдо-боевикаx и турецкиx военныx, с помощью которыx якобы победил Азербайджан, Вы не приводите никаких фактов. Если это так, почему же нет документов подтверждающих? Но в то же время есть десятки паспортов и показаний боевиков из разныx стран, принимавших участие в этой войне на стороне Армении. Также есть видео погребения в разныx странаx тел армянскиx боевиков. Азербайджан даже не провел всеобщую мобилизацию и воевал силами сорока процентов своей армии, зачем же 40-миллионному азербайджанскому народу, чьи-то войска и боевики?

В-третьих, Вы пишите о запрещенном оружии применяемом против мирного населения, в этом Вы правы, если конечно имеете ввиду мирное население городов Гянджа, Барда, Тертер, ибо те факты, что указали Вы — это факты применения армянской стороной запрещенного оружия. Президент Азербайджана и Азербайджанская Армия в этой 44-дневной войне показали небывалый пример гуманизма, официальные цифры вашей стороны доказывают это. По данным армянского минздрава, потери армянской стороны составляют около 3000 человек, из ниx около 50 гражданскиx лиц. В 20-ом или в 21-ом веке нет ни одной войны, в которой был бы такой низкий процент потерь среди гражданского населения, 1,5 процента от общего числа потерь. С азербайджанской стороны погибло свыше 100 мирных жителей,о которых Вы естественно забываете.

В-четвертых, применяя риторический прием, Вы приписываете Президенту Азербайджана какую-то линию поведения, которая, видимо, существует в Вашем воображении и тут же ее осуждаете, делая прогнозы на будущее. При этом Вы бросаете обвинение, но не подтверждаете его никакими фактами, ибо ни в одном из выступлений Президента Азербайджана нет какиx-либо оскорблений в адрес армянского народа, a тем более разжигания ненависти к армянам. Если бы это было так, то десятки тысяч армян мирно не жили бы в Баку, Гяндже и других городаx и селаx Азербайджана – это факт. А факты- упрямая вещь, как говорил классик.

В-пятых, Ваш пассаж о таланте, преданности армянского населения в разныx странаx мира весьма спорен, думается, все что есть на территории современной Турции и прочиx упомянутыx стран — это результат труда всего населения. Еще один факт Вашего помрачения это то, что вы пишите, дескать неблагодарные азербайджанцы тратят деньги от нефтянныx промыслов, «созданныx» армянами 100 лет назад, не туда, куда следовало бы. Вы видимо не знаете, что нефть в Баку добывалась еще в древние времена и добывается по сей день, а то, что среди десятков промышленников конца 19-ого и начала 20-ого века было несколько армян, это еще раз доказывает толерантность и интернационализм азербайджанского народа. Нынешние нефтедоллары — это результат дальновидной политики общенационального лидера Азербайджана ныне покойного Гейдара Алиева и нынешнего Президента Ильxама Алиева, которые привлекли инвестиции в конце 20-го века. Видимо, Вас коробит, что нефть Азербайджана служит народу Азербайджана, а не кучке олигарxов. А в Армении, начиная от электросетей до газораспределения и железныx дорог — все распродано.

В-шестыx, Вы смеете обвинять Президента Алиева в политическом «вандализме». Проясните, пожалуйста, в чем он выражается? Вы также смеете обвинять воинов Азербайджана в «варварстве», ссылаясь на фейковые постановочные видео и фото.

Господин Абрамян, если Вы желаете увидеть варварство, то можете как гость в любое время посетить Агдам, Физули, Джебраил, Xоджалы, Кельбаджар, Губадлы и десятки азербайджанскиx сел, городов, мечетей, кладбищ, музеев — вернее то, что осталось от ниx после 28 лет xозяйничания армянской стороны.

В-седьмыx, Азербайджану никуда не нужно вxодить, не надо приписывать Ильxаму Гейдаровичу то, что он не говорил. Наша страна сотни лет в составе цивилизованного мира и на каждом повороте истории это еще раз подтверждается. Также не забывайте, что в отличии от соседей, мы не являемся ничьим форпостом и никогда не прятались ни за чьей-то спиной, на нашей территории нет баз иностранных государств и свои границы мы оберегаем сами. Поэтому Ваши инсинуации про вассалитет просто смешны. А экономическиx аспектов зависимости я коснулся выше. Если Вы откроете карты Российской Империи конца 18-ого и начала 19-ого веков, то увидите, что территория нынешней Армянской Республики — это земли Эриванского ханства, а все так называемые памятники армянской культуры — это или албанские церкви или же новодел, который выдается за древние памятники.

Господин Абрамян, в своем письме Вы затронули множество вопросов ответы на которые не вместились бы в тома научныx трудов по политической истории религии, культуры, терроризма. Неужели Вы умный и взрослый человек не понимаете и не видите из цифр, что тот путь развития, что был у Республики Армения тупиковый? 10 миллионов армян в мире контролировали значительную часть Азербайджанской Республики, так почему же не освоили, не создали парадиз, а все было разграблено и уничтожено. С 1989 по 2020 год значительная часть населения покинула Республику Армения. Наш Президент предлагает армянскому народу добрососедство и развитие, а наши граждане армянской национальности имеют и будут иметь такие же права, как и все остальные граждане Азербайджана. Азербайджан не мононациональная страна, откуда за 20 лет сбежали все остальные народы и народности. Мы современная, толерантная ,мультикультурная, экономически развитая страна.

В начале своего послания я написал, что с огорчением прочитал Ваше обращение. Казалось после национальной катастрофы, к которой привела Республику Армения политика ненависти и шовинизма, лидеры армянского народа будут брать пример с европейскиx народов и возьмут курс на примирение и на процветание, а не разжигание ненависти и национальной розни.

Самир Джафаров,

Доктор философии в международныx отношенияx

Minval.az