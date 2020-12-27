Трёхлетний Кольт Пэррис из штата Миссури перенёс инсульт, вызванный коронавирусом. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Mirror.

Родители заметили, что речь их сына стала запутанной, а правую руку он практически перестал использовать. Они отвезли ребёнка в больницу, где мальчик сдал тест на коронавирус, показавший отрицательный результат. Однако в его крови были обнаружены антитела.

Дальнейшее исследование показало наличие тромба в мозге ребёнка, который образовался из-за недостатка кислорода. Оперировавший мальчика врач заявил местным СМИ, что инсульт практически наверняка был связан с перенесённой Кольтом коронавирусной инфекцией. Он отметил, что пациенты с CoViD-19 имеют склонность к образованию тромбов.

Медики удалили сгусток крови из мозга ребёнка. Вскоре он должен пойти на поправку.

Специалисты также предупредили родителей, что у детей с коронавирусом могут возникнуть проблемы с нервной системой. Необходимо обращать внимание на появившиеся проблемы с речью или ходьбой и не списывать их на лихорадку.

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