В Ливане в районе Минья местные жители подожгли лагерь сирийских беженцев. В результате несколько человек пострадали. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Al Modon.

Сообщается, что причиной поджога стала ссора между местными жителями и проживающим в лагере беженцем. Начался спор, который перерос в драку со стрельбой. В результате три человека получили ранения.

После этого местные жители подожгли несколько палаток. Огонь распространился по всей территории лагеря, в котором проживали 75 семей. Сейчас некоторые из них находятся в Триполи.

Minval.az