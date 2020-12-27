Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив $27 тыс. Об этом пишет RTсо ссылкой на данные сайта CoinDesk.

По состоянию на 09:27 мск (10.27 — бак.вр.) стоимость биткоина составляла $27 346.

26 ноября цена биткоина обновила исторический максимум, превысив $26 тыс.

В ноябре эксперты связывали рост цен на электронные монеты с резким ослаблением доллара на мировом рынке.

Кроме того, поддержку криптовалютам оказывал возросший приток инвестиций со стороны крупных игроков мировой финансовой отрасли.

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