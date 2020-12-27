Немецкая газета Die Welt назвала эру развития гиперзвукового оружия кошмаром для европейской безопасности, заявив о новом витке в «спирали угроз».

Авторы материала напомнили об учебном запуске межконтинентальных ракет с российской подводной лодки в Охотском море. Тогда на военно-воздушной базе Соединенных Штатов в Германии сработал сигнал тревоги о реальном пуске ракеты.

Этот случай показывает, что США не исключают ракетного удара по Европе и поэтому все время находятся начеку, говорится в материале. При этом отмечается, что из-за скорости оружия есть риск «не успеть поднять тревогу».

«С появлением так называемого гиперзвукового оружия прежние цепи оповещения и противоракетной обороны становятся бесполезными, а время на реагирование драматически сокращается», — сказано в публикации.

Аналитики берлинского аналитического центра внешней политики добавили, что лидирующие позиции в области гиперзвукового оружия занимают Россия и Китай, а США «прилагает все силы», чтобы устранить отставание.

Minval.az