В Венгрии началась модернизация железной дороги при участии Китая. 350-километровая линия должна соединить Будапешт и Белград. Этот участок когда-то был частью маршрута Париж – Константинополь, по которому курсировал знаменитый «Восточный экспресс» в 1883-1914 годах, и с тех пор находился в плохом состоянии, пишет японская газета «Асахи симбун».

Китайцы, венгры и сербы договорились об этом еще в 2014 году. Работы в Сербии начались в 2018 году. Однако европейская бюрократия всячески препятствовала Венгрии, входящей в Евросоюз.

Будапешту надоели проволочки и в разгар пандемии COVID-19, в апреле 2020 года, Венгрия приняла инвестиции Экспортно-импортного банка Китая, но при условии, что все детали контракта будут засекречены в течение десяти лет, «чтобы не нанести ущерб венгерским внешнеполитическим интересам». Парламент Венгрии большинством голосов одобрил сделку.

Между Белградом (1,6 млн чел.) и Будапештом (1,8 млн чел.) начнут курсировать китайские поезда на скорости 200 км/ч, а возможно и выше. В результате время в пути на пассажирском поезде станет меньше трех часов, вместо нынешних восьми.

Китай активно реализует проект «Одного пояса, одного пути». Эксперты считают, что на упомянутом контракте обогатятся бизнесмены, дружащие с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а Китай попросту расшатает единство Европы.

«ЕС прохладно относится к этому проекту. Эта линия всегда обслуживалась в последнюю очередь. Кто кроме Китая даст нам деньги?», — возразил в интервью британской ВВС в апреле пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач.

Железнодорожную линию, имеющую не только транспортное значение, планируют торжественно открыть в 2025 году, подытоживает издание из Японии.

Minval.az