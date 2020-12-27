Президент США Дональд Трамп призвал представителей Республиканской партии в сенате бороться за опротестование результатов президентских выборов, согласно которым победил его оппонент Джо Байден.

«Пора сенаторам от Республиканской партии активизироваться и бороться за президентство, как сделали бы демократы, если бы на самом деле выиграли (президентские выборы – ред.). Доказательства неопровержимы! Масштабные вбросы бюллетеней для голосования по почте в «колеблющихся» штатах поздно ночью, наполнение (фальшивыми бюллетенями – ред.) избирательных урн (на видео), двойное голосование, голосование умерших людей, фальшивые подписи, голосующие нелегальные мигранты, отстраненные наблюдатели-республиканцы, большее количество голосов, чем избирателей (посмотрите на Детройт и Филадельфию) и многое другое», — написал Трамп в Twitter.

Также президент США пожаловался на то, что суды, ФБР и органы правосудия «не делают свою работу». Избирательная система США, по его словам, «выглядит так, как будто это система в стране третьего мира».

Minval.az