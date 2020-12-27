С марта 2021 года власти КНР введут уголовное наказание для спортсменов и связанных с ними лиц за употребление допинга. Тем, кого уличат в распространении или приёме незаконных природных и синтетических веществ для улучшения спортивных результатов, грозит штраф и лишение свободы до трёх лет.

При этом лица, которые принуждают спортсменов принимать допинг, могут столкнуться с более серьёзными наказаниями.

Соответствующие поправки в законодательство Китая вступят в силу с 1 марта 2021 года. Законопроект об ужесточении наказания за допинг было принято на заседании Всекитайского собрания народных представителей.

Minval.az