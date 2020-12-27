Полиция Нью-Йорка начала расследование в связи с получением данных о том, что сеть медицинских организаций в штате могла получить вакцину от коронавируса мошенническим путём для последующего нелегального распространения частным лицам.

О начале расследования случая предполагаемой махинации с вакциной сообщил департамент здравоохранения штата Нью-Йорк.

«Департамент здравоохранения в курсе сведений о том, что сеть медучреждений Parcare в округе Ориндж, предположительно, мошенническим путём получила партию вакцин от COVID-19, поставляла их в свои больницы в других частях штата и предлагала частным лицам», — заявил глава департамента Говард Цукер.

Он добавил, что получение вакцины с целью распространения препарата частным лицам нарушает план властей штата о первоочередной вакцинации работников здравоохранения, персонала и постояльцев домов престарелых.

Parcare — сеть довольно крупных медицинских учреждений, насчитывающая в штате шесть клиник, две из которых располагаются непосредственно в Нью-Йорке. Отмечается, что сеть клиник могла незаконно получить партию вакцины от американской компании Moderna.

Minval.az