Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 7,6%, до $26 365 тыс., обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 00:43 по бакинскому времени.
Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 7,6%, до $26 365 тыс., обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 00:43 по бакинскому времени.
Дата: 2020/12/27 1:01
Раздел: Новость
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