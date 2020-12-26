Вакцинация против коронавируса началась в Словакии в субботу вечером, первая прививка сделана известному в республике инфекционисту, профессору Владимиру Крчмеры в больнице города Нитра на западе страны, трансляция велась сетевым телеканалом братиславской газеты Pravda.

Первые 9750 доз вакцины, произведенной компаниями Pfizer и Biontech, были получены больницей города Нитра в середине дня в субботу. А вечером того же дня, согласно плану минздрава, началась вакцинация медиков, непосредственно работающих с зараженными коронавирусом людьми. Первая прививка была символически сделана Крчмеры. После него пришел черед медиков местной больницы.

Первая партия вакцины распределена между больницами городов Нитра, Братислава, Банска-Бистрица (все – на западе страны) и Кошице (на востоке республики), где прежде всего будут делать прививки медикам, непосредственно работающим с зараженными коронавирусом. В конце декабря и в течение января 2021 года, помимо медиков, пройдут вакцинацию также сотрудники и пациенты домов престарелых и работники стратегической инфраструктуры (пожарные, сотрудники АЭС и другие). Заявленное количество вакцин рассчитано примерно на 3,3 миллиона человек (население страны – 5,45 миллиона человек).

Minval.az