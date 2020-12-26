Возникшая в 2020 году пандемия не будет последней, поэтому мировому сообществу необходимо укреплять системы охраны здоровья и готовиться к новым чрезвычайным ситуациям. Об этом заявил в субботу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью», — отметил он в распространенном в Женеве видеообращении в связи с отмечаемым 27 декабря Международным днем противоэпидемической готовности.

«Трудно поверить, что еще год назад COVID-19 был абсолютно нам неизвестен, — сказал глава ВОЗ. — За последние 12 месяцев наш мир перевернулся с ног на голову». Воздействие, оказываемое вызываемым коронавирусом заболеванием на мир, «вышло за пределы собственно болезни и имеет далекоидущие последствия для обществ и экономик».

Как подчеркнул Гебрейесус, этому не стоит удивляться, так как «на протяжении лет было много сообщений, обзоров и рекомендаций, в которых говорилось, что мир не подготовлен к пандемии». Необходимо извлечь уроки из случившегося, сказал он, добавив, что следует направлять инвестиции на предотвращение чрезвычайных ситуаций и развивать первичную медицинскую помощь. По словам гендиректора ВОЗ, пандемия «подчеркнула тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты». Поэтому любые усилия по улучшению человеческого здоровья будут обречены на провал, если не будут учитывать «критически важное взаимодействие между людьми и животными, а также экзистенциальные угрозы, связанные с изменением климата».

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