Афины нагнетают напряженность в регионе, предпринимая провокационные шаги. Призываем Грецию к здравомыслию и уважению принципам добрососедства.

Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, комментируя уведомление NOTAM (циркуляр аэронавигационной информации), распространенное греческими властями по Эгейскому морю и Восточному Средиземноморью, передает «Анадолу».

По его словам, в Анкаре решительно осуждают решение греческих властей о включении демилитаризованных островов в зону военных учений, которые пройдут с 4 января по 26 февраля 2021 года в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

«Призываем Афины действовать ответственно, внося вклад в усилия по укреплению мира и стабильности в регионе», — сказал турецкий дипломат.

Аксой напомнил, что Турция не изменила своей позиции относительно диалога с Грецией без предусловий. Вместе с тем мы становимся свидетелями того, как Афины продолжают нагнетать напряженность в регионе, предпринимая провокационные шаги, указал дипломат.

«Последним примером тому стало уведомление NOTAM относительно 15 морских участков, в том числе района демилитаризованных островов, где будут проводиться военные учения. Уведомление фактически охватывает всю территорию Эгейского моря и большие зоны в Средиземноморье»,- констатировал Аксой.

Minval.az