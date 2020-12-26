Вчера Греция получила первые 9 750 доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer-BioΝTech. Полиция ввела специальный план хранения препаратов, который реализуется с помощью антитеррористических подразделений и тысяч полицейских. Об этом сообщает Greek Reporter.

Отмечается, что вакцины будут храниться в специальных помещениях, отвечающих всем требованиям по хранению лекарственных средств. Оттуда их распределят по 450 центрах вакцинации.

Греческая полиция разработала специальный план хранения вакцин с помощью антитеррористических подразделений и с участием более четырех тысяч полицейских.

По словам представителя правительства Стелиоса Петсаса, Греция рассчитывает получить 300 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках первого транша. В начале в стране планируют вакцинировать 150 тысяч человек.

Minval.az