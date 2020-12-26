Все государства Европейского Союза получили вакцины от коронавируса. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«Сегодня мы переворачиваем страницу тяжелого года. Вакцины от COVID-19 доставлены во все страны ЕС. Вакцинация по всему Евросоюзу начнется завтра», — написала фон дер Ляйен.

В соцсети также опубликовано видеообращение фон дер Ляйен, в котором она добавила, что во всех странах ЕС вакцины стали доступны одновременно.

«Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни», — заявила фон дер Ляйен.

При этом она призвала европейцев продолжать проявлять осторожность и защищать себя, предпринимая меры безопасности.

Minval.az