Врачи в Швеции зафиксировали первый случай заражения новым вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Об этом сообщила в субботу на пресс-конференции представитель управления здравоохранения Сара Бюфорс.

«В провинции Сёдерманланд подтвержден один случай инфицирования мутировавшим вариантом вируса, обнаруженным в Великобритании», — заявила она. По ее словам, этот приехавший из Соединенного Королевства человек находился на карантине, никто в его семье не заражен. Бюфорс призвала всех путешественников из Британии пройти тестирование и изолировать себя.

Minval.az