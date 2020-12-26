У Турции нет неразрешимых противоречий ни с одной страной мира, в том числе с США, Россией, Китаем, странами Евросоюза или с соседними по региону государствами, приводит агентство «Анадолу» заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«У Турции нет неразрешимых противоречий ни с одной страной мира, в том числе США, Россией, КНР, ЕС, соседними государствами региона», — цитирует агентство Эрдогана.

«Мы готовы к диалогу и согласию с любыми странами, но при условии уважения к суверенитету, законам и потенциалу нашей страны», — подчеркнул президент Турции.

Minval.az