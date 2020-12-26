Фонд Гейдара Алиева и сеть супермаркетов Bravo продолжают акцию поддержки азербайджанских военнослужащих, проходящих службу на освобожденных территориях. Акция реализуется по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как передает в субботу Trend, в этот раз гостинцы лично вручаются военнослужащим в пяти районах — Ходжавендском, Агдамском, Тертерском, Агджабединском и Геранбойском.

Представитель сети супермаркетов Bravo Сардар Мамедов, выступив перед военнослужащими №-ской воинской части министерства обороны, дислоцированной в освобожденном Агдамском районе, поздравил их с наступающими праздниками.

«В результате героизма азербайджанской армии под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева освобождены наши земли, находившиеся под оккупацией почти 30 лет. Весь мир говорит о героизме азербайджанской армии, о вашем героизме. Азербайджанский народ гордится вами. По инициативе Фонда Гейдара Алиева сеть супермаркетов Bravo в очередной раз доставляет военнослужащим гостинцы и поздравляет вас. Вы — победоносные воины победоносной армии. Да здравствует азербайджанская армия, Карабах — это Азербайджан!», — сказал он.

Военнослужащие выразили признательность Верховному Главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу, а также Фонду Гейдара Алиева и сети супермаркетов Bravo за гостинцы.

Как сказал Trend Сардар Мамедов, в каждый из этих районов сегодня доставлены 2500-4000 гостинцев для солдат.

«Гостинцы вручаются самим солдатам в воинских частях. Они в основном состоят из предметов повседневной необходимости, продуктов питания и средств гигиены», — сказал он.

Minval.az