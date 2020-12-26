Жесткие ограничительные меры из-за продолжающейся пандемии с полуночи 26 декабря вводятся на территории самой густонаселенной (14,5 млн жителей) провинции Онтарио.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, как пояснили власти региона, это связано с ростом числа заразившихся новым коронавирусом. При этом в южной части провинции, где расположены такие города, как Оттава и Торонто, рестрикции будут действовать 28 дней, а в северной — 14 дней.

Рестрикции предусматривают закрытие для покупателей всех торговых точек, которые не торгуют товарами первой необходимости, торговых центров, уличных рынков, спортзалов и спортивных секций, кафе и ресторанов, горнолыжных склонов, казино, детских зимних лагерей. Людям запрещено ходить друг к другу в гости. Зимние школьные каникулы, которые в Онтарио начались 21 декабря, будут продлены для учеников младших классов до 11 января, а для старшеклассников — до 25 января. Населению рекомендовано без крайней необходимости не покидать свои дома.

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