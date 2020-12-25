Ранчо Майкла Джексона «Неверленд», расположенное в Калифорнии, за 22 миллиона долларов купил миллиардер, бывший приятель музыканта Рон Беркл. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Представитель Беркла заявил, что бизнесмен рассматривает приобретение поместья как удачную инвестицию.

Ранчо «Неверленд», расположенное недалеко от Санта-Барбары, впервые было выставлено на продажу за 100 миллионов долларов в 2015 году. С того момента стоимость поместья несколько раз снижалась. Площадь усадьбы составляет 1100 гектаров, на ее территории расположены около 22 построек, включая особняк в нормандском стиле.

Майкл Джексон купил поместье в 1987 году за 19,5 миллиона долларов. Музыкант назвал его «Неверленд» в честь вымышленного острова, где всегда царит детство, взятом из произведений Джеймса Барри о Питере Пэне.

Певец превратил ранчо в развлекательный комплекс для детей, построив на его территории зоопарк и ярмарочную площадку. Поместье привлекло внимание в 1990-х и 2000-х годах после обвинений Джексона в сексуальном насилии над детьми. Обвинения против певца сводились к тому, что он заманивал мальчиков к себе на ранчо, где потом совращал их.

После смерти Джексона «Неверленд» был переименован в ранчо «Сикамор-Вэлли».

В 2019 году на HBO вышел документальный фильм «Покидая „Неверленд“», в котором двое героев — Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак — рассказали, как Джексон совращал их в своем поместье в Калифорнии, когда они были детьми.

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