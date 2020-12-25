Прокуратура Турции выдала ордер на задержание 38 человек, подозреваемых в связях с запрещенной в стране организацией оппозиционного проповедника Фетхуллы Гюлена (FETO).

Прокуратура Анкары ранее выдала ордер на задержание 10 отставных и 7 военнослужащих при исполнении из состава командования ВВС Турции. Разыскиваемые, предположительно, переговаривались по таксофонам с членами FETO. На данный момент силы безопасности задержали 12 из них.

В отдельном заявлении прокуратура сообщила об ордере на задержание 21 другого подозреваемого в связях с FETO. На данный момент задержаны пятнадцать человек, спецоперация по поиску остальных подозреваемых продолжается, сообщает агентство Anadolu.

В ходе отдельной операции, проводившейся в провинциях Анкара, Коджаэли и Измир, полиция арестовала еще 9 подозреваемых членов FETO.

Minval.az