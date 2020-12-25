Турецкий беспилотный летательный аппарат Anka в десятую годовщину своего первого полета пользуется спросом на мировом рынке.

Беспилотник разработки Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) за последние годы был значительно модернизирован, и на сегодня обладает одной из самых совершенных оперативных систем в своей категории.

На сегодняшний день Anka может управляться даже из космоса.

Эти БПЛА в последние годы играют важную роль в обеспечении безопасности границы Турции и борьбы с терроризмом. На балансе Минобороны и МВД Турции находятся уже 25 подобных аппаратов, общий налет которых превысил 75 тыс. часов.

Anka обладает всеми возможностями для эффективной разведки и определения координат целей.

Кроме того, данные БПЛА зарекомендовали себя в качестве эффективного инструмента борьбы с последствиями стихийных бедствий и пожаров.

На платформе Anka за 17 месяцев был разработан новый БПЛА Aksungur, который побил рекорд долгого беспрерывного полета беспилотника — в 49 часов.

В десятую годовщину первого полета беспилотника TUSAŞ подписал соглашение о поставках в Тунис версии Anka-S, что вывело данный БПЛА на международный рынок. Компания продолжает поиск других рынков внешнего сбыта.



Minval.az