Выявленная в Великобритании мутация коронавируса незначительна и не влияет на эффективность средств для диагностики, препаратов и вакцин. Об этом заявила ТАСС представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

«На данный момент вирус SARS-CoV-2 мутировал очень незначительно, и его изменения пока не отражаются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин», — сказала она.

По ее словам, ВОЗ рекомендует продолжать реализацию всех базовых медицинских и социальных мер, включая тестирование и отслеживание контактов с последующей изоляцией, а также индивидуальных мер защиты, таких как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски. «ВОЗ рекомендует всем странам по возможности увеличить секвенирование вирусов SARS-CoV-2 и обмениваться данными о последовательностях на международном уровне, в частности сообщать об обнаружении таких же вызывающих озабоченность мутаций», — добавила Вуйнович.

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