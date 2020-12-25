Управление телекоммуникаций Пакистана в пятницу выдало предупреждение компании Google и онлайн-энциклопедии Wikipedia за распространение богохульства. Об этом говорится в пресс-релизе медиарегулятора, размещенном в пятницу на его странице в Twitter.

Управление уточнило, что этот шаг в отношении Google вызван «жалобами на вводящие в заблуждение результаты поиска», включая выдачу «не являющейся подлинной версии священного Корана».

Управление потребовало от «Google «немедленно убрать незаконный контент».

В отношении Wikipedia поступили жалобы по поводу «размещения карикатур» на пророка Мухаммеда. Руководству ресурса предписывается убрать «богохульный контент во избежание уголовного преследования».

Minval.az