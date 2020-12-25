Китайский бизнесмен Джек Ма, основавший Alibaba, за сутки лишился 3,5 миллиарда долларов на фоне обвала акций компании. Судя по данным онлайн-рейтинга Forbes Real-Time, на закрытии торгов в четверг состояние Ма оценивается в 57,3 миллиарда долларов, в списке он опустился на 19-ю строчку.

Акции пережили серьезное падение на фоне информации об антимонопольном расследовании в ее отношении. Акции компании в Гонконге подешевели на 8,1 процента, а на бирже NASDAQ — на 13,3 процента.

Китайские власти объявили войну миллиардеру еще в середине декабря. The Wall Street Journal писал, что Си Цзиньпин из-за высказываний Джека Ма лично дал распоряжение приостановить размещение акций финансово-технологической компании Ant Group («дочка» Alibaba), которая выходила на китайский фондовый рынок. В результате выход Ant Group, владельца платежной системы Ailpay, на IPO, которое могло стать крупнейшим в истории, сорвался. Недовольство в Пекине вызвало выступление миллиардера в Шанхае 24 октября, когда он цитировал председателя КНР и раскритиковал правила, регулирующие в стране отрасль высоких технологий.

Minval.az