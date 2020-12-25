Укрепление обороноспособности и безопасности является неотъемлемой частью новой правительственной программы Грузии «Построение европейского государства», заявил в ходе заседания объединенных комитетов парламента министр обороны Ираклий Гарибашвили.

Он уделил особое внимание реализованным и планируемым мерам по модернизации средств ПВО и авиационного парка, что является частью долгосрочного десятилетнего плана восстановления Сил обороны.

«В 2018 году завершился первый этап французского проекта, и мы получили радары воздушного наблюдения французского производства, мобильный командный пункт и зенитно-ракетные комплексы „Мистраль-3“. В 2021 году будет успешно завершена вторая фаза этого французского контракта. Как вы знаете, мы подписали соглашение с израильскими партнерами, которое позволит нам обновить и модернизировать зенитную систему „Рафаэль“», — заявил Ираклий Гарибашвили.

По его словам, в следующем году планируется также закупка современных переносных зенитно-ракетных комплексов.

«В 2021 году мы закупим оперативные, тактические беспилотные разведывательные и боевые дроны. Мы оснастим маневренные и артиллерийские подразделения современной разведывательной летательными аппаратами, будем развивать средства радиоэлектронного и разведывательного наблюдения», — заявил он.

По его словам, в следующем году возможности ПВО страны будут развиваться более высокими темпами.

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