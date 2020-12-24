Экономическая война против Ирана подходит к концу и стране необходимо погасить пламя санкций США. Об этом заявил президент ИРИ Хасан Роухани, выступая на церемонии открытия крупных проектов министерства нефти.

«Если эта война продлится 30 лет, наш народ все еще выстоит, хотя я считаю, что эта война подходит к концу. «Иранский народ будет жить вечно и гордиться тем, чем он гордился на протяжении всей истории», — приводит его слова Mehr.

По его словам, «враг хотел сократить наши валютные поступления, ограничив нефтяной сектор».

Президент Ирана назвал санкции совместным продуктом сионизма, региональных союзников и американских экстремистов. «Мы должны разоблачить заговор врагов, мы не должны допустить продолжения их жестокого плана против нашей страны».

Он пообещал, что правительство будет продолжать усилия по улучшению условий жизни иранского народа в ближайшем будущем.

Minval.az