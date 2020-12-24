Неизвестные убили фотографа Джозефа Баджани, который снимал последствия взрыва в порту Бейрута, произошедшего 4 августа текущего года. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Al Jadeed.

Отмечается, что его застрелили в понедельник, 21 декабря, в поселении Каххаля. Место его гибели смогли определить спецслужбы, отследив мобильный телефон фотографа.

По данным следствия, предположительно, убийц было двое. Они подъехали к Баджани в тот момент, когда тот садился в свой автомобиль, и расстреляли в упор.

Как сообщают ливанские СМИ, Баджани работал фотографом в одной из телекоммуникационных компаний, а также был аккредитованным фотографом в одной из служб безопасности Ливана. Кроме того, незадолго до смерти он снимал место взрыва в порту Бейрута. Убийство фотографа получило широкий резонанс среди ливанской общественности.

4 августа в ливанской столице произошел мощный взрыв. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали почти 200 человек, свыше 5 тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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