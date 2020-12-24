К сожалению, мы до сих пор слышим, что некоторые мусульманские страны называют Армению дружественной страной. Это разрушили палачи, 20 лет руководившие этой «дружественной страной». Они пришли и разрушили, осквернили нашу мечеть. Весь мир должен увидеть это. Если нам будут предъявлять какие-то претензии, то мы ответим.

Об этом, в частности, сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления перед разрушенной мечетью в Зангилане.

«Пусть приедет любая международная организация, увидит это, отразит это в своем отчете, осудит государство-оккупанта и убедится в том, с каким злом мы боролись, кого изгнали с наших земель, кого выдворили отсюда. Посмотрите, во что они превратили наши города. Нет ни одного уцелевшего здания. Я проехал по освобожденным от оккупации землям от Джебраила до Губадлы, до Зангилана. Нет ни одного уцелевшего здания. Все здания снесены, разрушены, наши села переименованы, им присвоили уродливые названия, а мечеть оказалась в таком состоянии. Армения ответит за это, ответит! Уже ответила, мы изгнали их с наших земель, уничтожили их, их армию. Уверен, что после этих видеокадров «международные чиновники», пытающиеся предъявлять нам претензии, заткнутся. Мы же восстановим эту мечеть, и наши граждане будут совершать здесь молитвы, отсюда будет разноситься звук азана, на эти земли вернется жизнь», — сказал глава государства (цитата по Trend).

Minval.az