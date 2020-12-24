Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает безосновательными обвинения в адрес Баку, содержащиеся в резолюциях, принятых рядом западных стран после военных действий в Карабахе.

«Пусть страны, принявшие против нас резолюции, откроют глаза и посмотрят. Лицемерные политики, откройте глаза, посмотрите. Ваши парламенты приняли резолюции. Для нас эти резолюции не имеют никакого значения, это кусок бумаги. Но дело в том, что против нас вновь выдвигаются безосновательные обвинения. Посмотрите, депутаты парламента Франции, Бельгии, Нидерландов, что сделали ваши любимые армяне на этих землях? Откройте карту и посмотрите, откройте энциклопедию и посмотрите, частью какой страны являются Зангиланский район, Губадлинский район», — сказал И. Алиев при посещении Зангиланского и Губадлинского районов, освобожденных от армянской оккупации (цитата по «Интерфаксу»).

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