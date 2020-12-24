Карабахский конфликт тлел, длился более 30 лет и не находил своего решения, несмотря на усилия ОБСЕ, международного сообщества, России и других государств. Об этом заявила в четверг журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Но авторитет России на постсоветском пространстве очень высок. И именно ей, президенту России в диалоге с руководителями Армении и Азербайджана удалось добиться соглашения, которое остановило кровопролитие», — сказала она.

По словам Матвиенко, благодаря этому удалось остановить эскалацию, предотвратить новые человеческие жертвы.

«Это было очень непростое соглашение, его достичь было очень нелегко. Поверьте, я знаю, это дни и ночи тяжелой согласительной работы. И сегодня именно российские миротворцы в зоне конфликта удерживают это соглашение», — сказала Валентина Матвиенко.

Minval.az