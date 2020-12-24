Пользователи сети обвинили жену президента США Дональда Трампа Меланию в трате денег народа на одежду. На соответствующие фотографии и комментарии обратили внимание в Daily Mail.

Папарацци запечатлели первую леди США и ее супруга напротив Белого дома в Вашингтоне. 50-летняя Трамп была одета в полностью черный наряд: лонгслив, кожаные брюки, пальто и высокие сапоги на каблуках. На ней также были солнечные очки. Американский лидер, в свою очередь, вышел в свет в классическом костюме с красным галстуком и прямом пальто.

Согласно материалу, в тот же день супружеская пара отправилась на праздники в частную резиденцию президента Мар-а-Лаго в штате Флорида. Их сфотографировали на выходе из самолета в новых образах. Так, первая леди в качестве наряда выбрала платье длины макси в белый горох и белые лодочки, а Трампа — в том же костюме без верхней одежды.

Читатели издания обругали жену главы США за частую смену нарядов. По их мнению, первая леди тратит на вещи деньги, которые американцы платят государству в качестве налогов. «Сразу видно, что Трамп не жалеет наши деньги на наряды жены и ее парикмахера», «Пластиковая женщина с огромным гардеробом, оплаченным американцами», «Мелания выглядит вдвое больше в этих странных сапогах», — высказывались юзеры.



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