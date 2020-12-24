Состояние здоровья президента Франции Эмманюэля Макрона улучшилось и с завтрашнего дня, 25 декабря, он сможет выйти из режима изоляции, сообщили в Елисейском дворце.

После анализов, показавших в прошлый четверг, 17 декабря, заражение COVID-19, господин Макрон покинул парижский дворец и переехал в резиденцию La Lanterne в Версале, откуда он продолжал руководить страной онлайн.

Новый анализ продемонстрировал отсутствие вируса, и президент сможет вернуться в свой рабочий кабинет. Контактировавшие с ним премьер-министр Жан Кастекс и спикер Национальной ассамблеи Ришар Ферран не заболели и после отрицательных анализов вышли из изоляции накануне, 23 декабря.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 2,5 млн человек, умерло от COVID-19 более 62 тыс. больных. С 11 декабря по всей стране ввели комендантский час, действующий с 20:00 до 6:00. При этом с 15 декабря власти отменили карантин и сняли ограничения на передвижения внутри страны.

Minval.az