Действующий президент США Дональд Трамп обвинил Иран в обстреле района американского посольства в Ираке и пригрозил Тегерану ответственностью.

«В воскресенье в наше посольство в Багдаде попали несколько ракет. Три ракеты не запустились. Угадайте, откуда они: Иран <…> Дружеский совет Ирану: если хоть один американец будет убит, я возложу ответственность на Иран», – написал глава государства на своей странице в Twitter.

20 декабря особо охраняемый район Багдада, в котором расположено посольство США, обстреляли ракетами. Иракская сторона заявила, что ракеты упали на территории жилого комплекса, однако в результате обошлось без жертв.

Minval.az