Американский журнал Forbes включил глав фармацевтических компаний BioNTech и Moderna в список 50 новых миллиардеров, заработавших состояние в сфере здравоохранения в условиях пандемии коронавируса. Соответствующие данные опубликованы в среду на сайте Forbes.

Пандемия коронавируса, как указывают в Forbes, привела к тому, что состояние глав многих фармацевтических компаний и инвесторов, ориентирующихся на вложения в области здравоохранения, значительно выросло. В первую очередь речь идет о предприятиях, занимающихся «разработкой вакцин, препаратов и медицинского оборудования».

«В общей сложности Forbes в 2020 году удалось обнаружить 50 новых миллиардеров в области здравоохранения. Наиболее видными новичками этого года стали ученые, которые стоят за двумя наиболее успешными вакцинами от коронавируса — одна из них разработана [американской компанией] Pfizer и германской биотехнологической компанией BioNTech, а другая — базирующейся в штате Массачусетс компанией Moderna», — отмечается на сайте Forbes.

Так, по сведениям издания, состояние генерального директора и сооснователя BioNTech, немца турецкого происхождения Угура Шахина оценивается в $4,2 млрд. Француз Стефан Бансель, возглавивший в 2011 компанию Moderna, располагает капиталом в размере $4,1 млрд. Состояние американских инвесторов Тимоти Спрингера и Роберта Лангера, которые вложили в 2010 году $5 млн и $1,5 млн в развитие Moderna, соответственно оценивается сейчас в $2 млрд и $1,5 млрд. В список новоиспеченных миллиардеров включены также ряд глав компаний и инвесторов из Китая, Италии, Индии, Канады, Швейцарии, Гонконга, Дании.

Minval.az