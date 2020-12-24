Выявленный в Великобритании новый мутировавший вариант коронавируса был впервые обнаружен в ЮАР в начале октября, говорится в заявлении управления по охране общественного здоровья, передает РИА Новости.

Согласно заявлению, в Британии выявлены два случая заражения мутировавшим вариантом вируса COVID-19. Отмечается, что оба инфицированных контактировали с людьми, прибывшими из ЮАР. Сообщается, что новый вариант COVID-19, названный 501.V2, был впервые обнаружен в Бухте Нельсона Манделы в ЮАР в начале октября. Однако, по данным института, новая мутация могла начать распространяться еще в конце августа.

Отмечается, что быстрое распространение нового варианта коронавируса в Южной Африке может быть признаком повышенного уровня передачи вируса, однако эти данные пока не подтверждены. Также остается неизвестным, влияет ли новая мутация вируса на эффективность вакцины против COVID-19 и усиливает ли тяжесть течения заболевания.

«Мы исследуем этот новый вариант SARS-CoV-2, который возник в Южной Африке. Вирусы часто мутируют… Наша приоритетная задача — оценить потенциальный риск, который может вызвать этот вариант… Лучший способ остановить инфекцию — придерживаться правил: мыть руки, носить маску и соблюдать дистанцию с другими людьми», — заявила доктор Сюзан Хопкинс из управления по охране общественного здоровья.

Minval.az