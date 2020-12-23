В Telegram появятся платные функции для бизнес-аккаунтов. Об этом сообщил в своем канале мессенджера основатель сервиса Павел Дуров.

По его словам, Telegram приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей, что приводит к увеличению расходов на серверы и трафик. Для решения проблемы существует два пути: начать зарабатывать деньги, или «продаться более крупному игроку».

Как подчеркнул Дуров, он не собирается продавать компанию. Telegram останется независимым проектом, но начнет «ненавязчиво» монетизироваться.

«Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно», − указал основатель платформы.

Все, что связано с обменом сообщениями, будет свободно от рекламы. Массовым публичным каналам Telegram предложит собственную рекламную платформу, которая «обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность» и позволит сервису покрывать расходы на серверы и трафик.

Если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, их владельцы получат бесплатный трафик пропорционально охвату, уточнил Дуров.

Minval.az