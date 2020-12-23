Администрация президента Франции Эмманюэля Макрона, болеющего COVID-19, сообщила в среду, что его состояние значительно улучшилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Franse-Presse.

Согласно этим сведениям, в состоянии здоровья французского лидера «отмечаются признаки улучшения». Каких-либо других подробностей источник не привел.

В понедельник представитель правительства республики Габриэль Атталь заявил журналистам, что, согласно отчету лечащего врача, «у президента до сих пор наблюдаются симптомы после заражения коронавирусом». При этом Атталь подчеркнул, что состояние здоровья Макрона стабильное, и тот «продолжает работать».

Minval.az