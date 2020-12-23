Генеральный прокурор и глава минюста США Уильям Барр в среду официально покидает свой пост.

О намерении Барра оставить должность сообщил в середине декабря президент Дональд Трамп, который отметил «хорошие отношения» с ним и похвалил его за работу. В опубликованном впоследствии письме Барра на имя президента с просьбой об увольнении он изъявлял желание уйти 23 декабря, сообщает ТАСС.

Исполнять обязанности главы минюста будет его нынешний заместитель Джефф Розен.

Отметим, Барр занял должность 15 февраля 2019 года, он защищал Трампа при многочисленных расследованиях, касающихся президента.

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