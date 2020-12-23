В Армении — Ереван, в Ереване — майдан, не устраивает армян Никол Пашинян. Если кратко — примерно так выглядит предновогодняя ситуация в столице Армении. Проигрыш в необъявленной тридцатилетней войне стал для населения закавказской республики экзистенциальной развилкой — раз желающих примерить на себя косовский (или сербский) сценарий пока не нашлось, можно пошатать Пашиняна.

Ещё летом в этом бы не было ничего страшного, в конце концов, сам господин Пашинян пришел к власти с «улицы». В Киргизии, как мы знаем, это вообще национальная традиция. Но к 22 декабря 2020 года армия Армении потеряла почти всю ПВО, значительную часть техники и боевой дух, осталось только едва сдерживаемое чувство озлобленности и «многовековой обиды». Кто-то должен быть в этом виноват — так пусть это будет Пашинян.

Армянский кризис — ещё один наглядный урок сочетания невыполнимых амбиций и подготовленного внешнего врага. Лишившись Карабаха, нация разом лишилась смысла существования. Ставка на войну не сыграла, а больше у армян ничего и не было, даже Арарат (Агрыдаг — прим.ред.) — всего лишь коньяк, а гора там, в Турции. Поменять одного -няна на другого — дело простое. Изменить страну будет куда сложнее.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az