Болгария с 31 декабря 2020 года начнет прием природного газа из Азербайджана, сообщила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

«Соглашение с Азербайджаном — это чрезвычайно важный контракт, который связан с реализацией наших приоритетов — диверсификацией поставок природного газа. Это даст нам возможность с 31 декабря этого года для Болгарии получить новый источник», — сказала Петкова на заседании совета министров.

Глава Минэнерго уточнила, что до начала октября 2021 года Болгария будет получать природный газ через временный возможный пункт доставки — «Башню», который соединяет газопровод TAP с греческой газотранспортной системой.

«Тем временем, мы продолжаем строительство газопровода Греция-Болгария (Interconnector Greese- Bulgaria, IGB). После переходного периода длиной в несколько месяцев прием азербайджанского газа будет осуществляться уже через точку соединения TAP и IGB — Комотини. Задержка в строительстве межсетевого соединения связана с пандемией COVID-19», — цитирует Петкову «Интерфакск».

«1 января 2021 года мы будем приветствовать азербайджанский газ, о котором многие поколения политиков говорили с Азербайджаном. Мы гарантируем, что 1 января следующего года у нас будет не только диверсификация, но и азербайджанский газ», — заявил, в свою очередь, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Minval.az