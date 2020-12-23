Анкара планирует увеличить число экспортных грузовых железнодорожных рейсов в Китай. Об этом сообщила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

Глава Минтонга в режиме видео-конференции приняла участие в церемонии встречи грузового состава с экспотными товарами из Турции в городе Сиань в Китае.

Министр отметила, что в Анкаре полны гордости, поскольку товары турецкого производства доставляются на один из крупнейших рынков мира по маршруту исторического Шелкового пути всего за 13 дней. «Мы становимся свидетелями того, что Срединный транспортный коридор, нацеленный на рост торговли между Азией и Европой, получает новый толчок благодаря ж/д перевозок»,- сказала глава ведомства.

Грузовые ж/д рейсы из Турции в Китай внесут вклад не только в развитие взаимной торговли между двумя странами, но и глобальную торговлю в целом, подчеркнула Пекджан.

Глава ведомства отметила, что в Турции придают особую важность и поддерживают функционирование железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая является критически важной транзитной артерией в грузоперевозках маршруту Пекин-Лондон.

Эффективное использование ж/д БТК и, следовательно, Срединного коридора, будет успешным в случае тесной поддержки между заинтересованными странами, а также беспроблемного и более частого использования поставок через Каспий, уверена Пекджан.

Первый грузовой состав с экспортными товарами из Турции, отбывший в Китай 4 декабря из Стамбула, достиг пункта назначения 19 декабря.

Общая протяженность маршрута состава — 8693 км (2 континента, 2 моря и пять стран).

Minval.az