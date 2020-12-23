Первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

2020 год для Вас был тяжелым, но победным! Переживал за Вашу страну, которая вернула исконные территории. Это исторический момент. Поздравляю лично Вас и народ братского Азербайджана.

Примите мои сердечные поздравления с наступающим Новым годом. Желаю Вам и Вашим родным доброго здоровья, счастья и благополучия.

Пусть 2021 год будет плодотворным и удачным для реализации намеченных планом во благо народа Вашей страны!», — говорится в поздравительном письме.

Minval.az