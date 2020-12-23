«Освобождение азербайджанских территорий стало является позитивным фактором с точки зрения динамичного развития нашей экономики».

Об этом сегодня сказал президент Ирана Хасан Рухани во время выступления на заседании Кабинета министров.

«Освобождение азербайджанских территорий стало позитивным для динамичного развития нашей экономики. Это было эффективно, в первую очередь, с точки зрения того, что мы смогли прийти к окончательному соглашению по плотине «Худаферин», теперь мы можем более свободно пользоваться как электроэнергией, так и водными ресурсами реки Араз. Данная плотина может обеспечить водой 120 тысяч гектаров нашей территории, что является важным шагом», — цитирует его АПА.

Он отметил, что освобождение азербайджанских территорий окажет положительное влияние на Иран как в сфере железных дорог, так и в сфере транзита.

Minval.az