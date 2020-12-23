Победительница песенного конкурса тюркского мира «Тюрквидение — 2020», украинская певица гагазуского происхождения Наталия Папазоглу поделилась с «Анадолу» впечатлениями о конкурсе, а также рассказала о том, как воспринимает Турцию.

Конкурс в этом году состоялся в онлайн-формате. Она заняла первое место среди 26 участников. Наталья исполняла песню на гагаузском, название которой переводится, как «Тернистый путь».

Папазоглу рассказала, что была взволнована и до последнего не могла поверить в свою победу. «Я видела результаты на экране, но сознание поначалу не воспринимало. Одновременно плакала и радовалась. Советую каждому идти за своей мечтой, не сдаваться», — сказала певица.

По ее словам, о дате конкурса стало известно только за неделю и для подготовки почти не было времени.

«Говорят, конкурс в следующем году будет организован в городе Шуша, если позволит пандемия. Надеюсь, что приму участие в «Тюрквидении» и в 2021 году», — отметила Папазоглу.

Папазоглу отметила, что этот конкурс объединил всех тюрков. «Без прошлого, нет и будущего. Важно знать и не забывать свои корни», — подчеркнула она.

По словам певица, в Украине недостаточно знакомы с культурой гагаузов. «Я хочу представить культуру гагаузов. Хочу объединить украинскую и гагаузскую культуры, сочетать гагаузские народные мотивы с украинской музыкой», — сказала Папазоглу.

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