Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 78,4 млн человек, сообщает Worldometer в среду, 23 декабря. Таким образом, доля заболевших составляет более 1% населения Земли. Согласно данным Фонда ООН в области народонаселения по состоянию на середину 2020 года, население планеты оценивалось в 7,795 млрд человек.

Только за последние сутки количество новых больных возросло более чем на 600 тысяч. Зафиксировано 13 213 летальных случаев. Общее количество умерших превышает 1,7 млн человек. Коэффициент смертности о коронавируса на один миллион населения уже достиг 221,0.

При этом число выздоровевших уже больше 55 млн. Больными остаются более 21 млн человек.

Minval.az