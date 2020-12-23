Исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария заявил о нейтралитете страны в отношениях с соседями, намерении сохранить добрососедские отношения с Ереваном и Баку.

Несмотря на сложные вызовы, связанные с конфликтом в регионе, Грузия смогла сохранить нейтралитет, который дал возможность «сохранить добрососедские отношения с соседями», заявил Гахария, выступая в парламенте.

«Это крайне важно для того, чтобы мы смогли и в будущем выполнять нашу региональную функцию добрососедства», — сказал он.

«Говорить и оценивать ситуацию в регионе сегодня надо очень осторожно, так как, к сожалению, окончательные итоги произошедшего пока ни для кого не ясны. Для этого необходимо время, чтобы мы увидели контуры этих перемен, что необходимо для позицирования Грузии в отношении этих перемен», — заявил Гахария.

Minval.az